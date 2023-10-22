В Венгрии решили выступить в поддержку Израиля

Парламент Венгрии собирается выступить с декларацией в пользу Израиля на фоне нападения ХАМАС на еврейское государство, заявил лидер фракции правящей партии ФИДЕС Мате Кочиш. В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отметил, что в тексте атака палестинской группировки будет названа террористическим нападением.

«Венгрия признает право Израиля на самооборону. Однако необходимо не допустить, чтобы война против террористов превратилась в войну между государствами», — указал Кочиш, цитируя текст декларации.

Он добавил, что в документе содержится призыв в пользу мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Кочиш подчеркнул, что Венгрия выступает за мир на основе Авраамовых договоренностей.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Палестина призвала мировое сообщество надавить на Израиль.