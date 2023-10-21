Бывший немецкий канцлер Герхард Шрёдер рассказал о своей посреднической роли между Москвой и Киевом, а также о том, как Соединенные Штаты сорвали мирные переговоры между конфликтующими сторонами. В интервью Berliner Zeitung он заявил, что на переговорах в Стамбуле Украина не согласилась на мир, потому что ей не разрешили.

«В 2022 году я получил запрос от Украины о том, могу ли я стать посредником между Россией и Украиной. Вопрос заключался в том, смогу ли я передать послание Путину», — сказал экс-канцлер.

Шрёдер также сообщил о пяти пунктах мирного плана, который обсуждался между Россией и Украиной. Речь шла об отказе от членства Киева в НАТО, возвращении двуязычия, автономии Донбасса, гарантиях безопасности и переговорам по статусу Крыма.

«Единственные, кто мог бы урегулировать войну по Украине, – это американцы. На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не согласились на мир, потому что им не разрешили. Они должны были сначала согласовывать с американцами все, о чем говорили», — заявил Шрёдер.

С его точки зрения, на переговорах в Стамбуле «ничего не могло произойти», так как все решалось в Вашингтоне.

До этого Владимир Путин подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась от мирного урегулирования украинского конфликта, и назвал неплохими договоренности Москвы и Киева на переговорах в прошлом году в Стамбуле.

Ранее экс-канцлер Германии отказался врать насчет дружбы с Путиным.