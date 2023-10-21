Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-канцлер ФРГ рассказал, как США сорвали переговоры между Россией и Украиной

Экс-канцлер Шрёдер: Украина не согласилась на мир с РФ, так как не разрешили США

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Бывший немецкий канцлер Герхард Шрёдер рассказал о своей посреднической роли между Москвой и Киевом, а также о том, как Соединенные Штаты сорвали мирные переговоры между конфликтующими сторонами. В интервью Berliner Zeitung он заявил, что на переговорах в Стамбуле Украина не согласилась на мир, потому что ей не разрешили.

«В 2022 году я получил запрос от Украины о том, могу ли я стать посредником между Россией и Украиной. Вопрос заключался в том, смогу ли я передать послание Путину», — сказал экс-канцлер.

Шрёдер также сообщил о пяти пунктах мирного плана, который обсуждался между Россией и Украиной. Речь шла об отказе от членства Киева в НАТО, возвращении двуязычия, автономии Донбасса, гарантиях безопасности и переговорам по статусу Крыма.

«Единственные, кто мог бы урегулировать войну по Украине, – это американцы. На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не согласились на мир, потому что им не разрешили. Они должны были сначала согласовывать с американцами все, о чем говорили», — заявил Шрёдер.

С его точки зрения, на переговорах в Стамбуле «ничего не могло произойти», так как все решалось в Вашингтоне.

До этого Владимир Путин подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась от мирного урегулирования украинского конфликта, и назвал неплохими договоренности Москвы и Киева на переговорах в прошлом году в Стамбуле.

Ранее экс-канцлер Германии отказался врать насчет дружбы с Путиным.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий