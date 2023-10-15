Экс-канцлер Германии отказался врать насчет дружбы с Путиным

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что не будет притворяться, что не дружит с президентом Владимиром Путиным, сообщает газета Süddeutschen Zeitung.

Шрёдер отметил, что дружба с Владимиром Путиным не мешает ему продолжать считать специальную военную операцию на Украине ошибкой. При этом Олаф Шольц перестал быть другом экс-канцлера, хотя Шрёдер отмечает, что не желает бывшему другу зла.

Кроме того, Шрёдер заявил, что у него сильно испортились отношения с правящей в Германии Социал-демократической партией (СДПГ) — при этом экс-канцлер остается ее членом. Он добавил, что сталкивается с неприязнью и критикой со стороны других членов партии, но эта критика не настолько болезненна, чтобы обращать на нее внимание.

Также отмечается, что больше всего Шредер не согласен с внешнеполитическим курсом, в частности, с заявлением главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что она считает лидера Китая Си Цзиньпина диктатором.

Ранее экс-канцлер ФРГ заявил, что поставки оружия Украине не помогут закончить конфликт.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».