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Посол КНДР назвал конфликт на Украине «вторым Афганистаном» для США

Посол КНДР Син Хон Чхол назвал конфликт на Украине «вторым Афганистаном» для США

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Александр Кряжев/РИА Новости

Конфликт на Украине станет для США «вторым Афганистаном». С таким мнением выступил посол КНДР в России Син Хон Чхол, его слова привело Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Дипломат отметил, что американские власти расходуют на Украину астрономические суммы, «скопленные кровным налогом своего населения».

Американский военный контингент был направлен в Афганистан в 2001 году после теракта в Нью-Йорке. В 2021 году президент США Джо Байден принял решение о выводе войск из этой страны. После этого власть в Афганистане захватили сторонники радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России).

Син Хон Чхол высказал мнение, что Соединенные Штаты прибегают ко всем возможным средствам для того, чтобы нанести России стратегическое поражение, и преследуют исключительно свои гегемонистские интересы. Так, например, поставка Украине ракет ATACMS, считает северокорейские посол, станет катализатором, позволяющим «ввергнуть всю Европу в пропасть бесконечной войны».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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