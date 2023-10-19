Ким Чен Ын назвал Лаврова «товарищем министром»

Дружеские отношения Москвы и Пхеньяна укрепляются, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

«После нашей встречи с президентом [России Владимиром] Путиным в России в сентябре этого года, настоящая дружба между нашими странами очень накаляется», — отметил руководитель Северной Кореи.

По его словам, сейчас в отношениях двух стран царит очень хорошая атмосфера, а представители двух стран уделяют большое внимание отношениям между странами.

«Очень приятно, что в такой ситуации встречаюсь с вами, товарищ министр», — добавил Ким Чен Ын в личном общении с Лавровым.

Сергей Лавров и Ким Чен Ын уже провели одну встречу в Пхеньяне, она продлилась около часа. Также в ходе визита глава МИД России возложил цветы к монументу Освобождения Кореи от японской оккупации Советской Армией.

При этом Лавров, находясь в столице КНДР, пригласил северокорейского коллегу Цой Сон Хи посетить Москву в удобное для него время.

Лидер КНДР приезжал в Россию в сентябре по приглашению Путина. Его визит носил статус официального — это одна из высших категорий в протокольной практике.

Ранее Лавров посоветовал российским туристам отдыхать в КНДР.