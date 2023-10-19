Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ким Чен Ын назвал Лаврова «товарищем министром»

Глава КНДР Ким Чен Ын рассказал министру Лаврову о настоящей дружбе с Россией

close
100%
Russian Defence Ministry/Reuters

Дружеские отношения Москвы и Пхеньяна укрепляются, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

«После нашей встречи с президентом [России Владимиром] Путиным в России в сентябре этого года, настоящая дружба между нашими странами очень накаляется», — отметил руководитель Северной Кореи.

По его словам, сейчас в отношениях двух стран царит очень хорошая атмосфера, а представители двух стран уделяют большое внимание отношениям между странами.

«Очень приятно, что в такой ситуации встречаюсь с вами, товарищ министр», — добавил Ким Чен Ын в личном общении с Лавровым.

Сергей Лавров и Ким Чен Ын уже провели одну встречу в Пхеньяне, она продлилась около часа. Также в ходе визита глава МИД России возложил цветы к монументу Освобождения Кореи от японской оккупации Советской Армией.

При этом Лавров, находясь в столице КНДР, пригласил северокорейского коллегу Цой Сон Хи посетить Москву в удобное для него время.

Лидер КНДР приезжал в Россию в сентябре по приглашению Путина. Его визит носил статус официального — это одна из высших категорий в протокольной практике.

Ранее Лавров посоветовал российским туристам отдыхать в КНДР.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий