Посол ФРГ на Украине высказался о членстве Киева в НАТО

Посол Германии на Украине Мартин Егер опроверг заявления о том, что Берлин выступает против членства Киева в НАТО. В интервью изданию «Европейская правда» он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут стать огромным активом для Североатлантического альянса в будущем.

«Нет, мы не выступаем активно против членства Украины. Не надо так думать. Для нас очевидно, что будущее Украины – в Европейском союзе и НАТО. А мы сейчас обсуждаем только пути вступления в НАТО», — заявил дипломат.

В то же время он отметил, что на саммите НАТО в Вильнюсе было четко заявлено, что вступление Киева в организацию невозможно во время продолжающихся боевых действий. По его словам, должно быть принято «политическое решение о вступлении».

По мнению Егера, результаты саммита в Вильнюсе всех удовлетворили.

«На этой основе мы смотрим в будущее и продолжаем работать», — подытожил он.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в ходе заседания Совета Украина — НАТО Киев представил программу по достижению совместимости с альянсом.

По ее словам, Украина созвала заседание Совета Украина — НАТО на уровне послов, чтобы обсудить первые решения по результатам вильнюсского саммита.

До этого канцлер ФРГ заявлял, что правительство Украины признало тот факт, что о вступлении в североатлантический альянс не может быть и речи, пока не завершился конфликт с Россией.

Ранее в НАТО заявили, что Украина даже в разгар конфликта должна бороться с коррупцией.