В НАТО заявили, что Украина даже в разгар конфликта должна бороться с коррупцией

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на заседании совета НАТО-Украина с представителями Киева был обсужден «путь в НАТО», который, несмотря на конфликт, включает в себя борьбу с коррупцией. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на выступление Столтенберга по итогам первого дня заседаний министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

По словам Столтенберга, на заседании рассматривалось обеспечение совместимости вооруженных сил и вооружения. Генсек НАТО отметил, что оборона и безопасность современного уровня не только позволит Украине «сохраниться как государство, но также гарантирует ей сохранение мира и стабильности».

Столтенберг подчеркнул, что НАТО поручило Киеву продолжить борьбу с коррупцией даже в разгар конфликта.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что президент России Владимир Путин якобы хочет использовать будущие морозы как оружие против Украины.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.