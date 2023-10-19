Посол Израиля заявил, что его страна пойдет до конца для ликвидации ХАМАС

Посол Израиля в Европейском союзе (ЕС) и НАТО Хаим Регев заявил, что еврейское государство «пойдет до конца» в вопросе уничтожения радикальной группировки ХАМАС. В интервью Der Spiegel он отметил, что ЕС должен поддержать Израиль в этом деле, чтобы не допустить роста террористической угрозы в Европе.

«Мы не остановимся. Израиль пойдет до конца и уничтожит ХАМАС», — констатировал дипломат.

Регев заявил, что если Евросоюз не выступит «единым фронтом» в поддержку Израиля, то «это заметят другие и воспользуются этим».

«Надеюсь, европейцы поймут это не только после того, как террористы придут и за ними», — сказал он.

По мнению посла, на Израиль будут оказывать давление, чтобы он отказался от проведения наземной операции в секторе Газа, поэтому еврейскому государству необходима поддержка, относительно которой «не должно быть сомнений».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее президент Израиля счел ситуацию на Ближнем Востоке «битвой за цивилизацию».