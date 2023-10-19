Президент Израиля счел ситуацию на Ближнем Востоке «битвой за цивилизацию»

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что война на Ближнем Востоке является «битвой за цивилизацию», где Израиль защищает остальной мир. Об этом он рассказал в интервью The Daily Mail.

«Это битва за цивилизацию, битва за человечество, и мы находимся на переднем крае, мы защищаем весь мир», — заявил Герцог.

Президент Израиля также назвал ХАМАС «самой страшной террористической группировкой в мире», сравнив ее с ИГИЛ (организация запрещена в России).

«Мы не можем больше жить бок о бок … просто не можем. Нам необходимо выкорчевать инфраструктуру террористов и выгнать их оттуда», — считает он.

7 октября силы движения ХАМАС объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», выпустив по израильской территории несколько тысяч ракет. В ответ министр национальной обороны Израиля Итамар Бен-Гвир ввел в стране чрезвычайное положение.

Позже Армия обороны Израиля заявила о начале собственной операции, которая получила название «Железные мечи». При этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху указал, что Израиль находится в состоянии войны.

Ранее президент Герцог отверг обвинения в адрес Израиля в военных преступлениях против Палестины.