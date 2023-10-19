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Президент Израиля счел ситуацию на Ближнем Востоке «битвой за цивилизацию»

Президент Израиля Герцог счел конфликт на Ближнем Востоке битвой за цивилизацию

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Global Look Press

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что война на Ближнем Востоке является «битвой за цивилизацию», где Израиль защищает остальной мир. Об этом он рассказал в интервью The Daily Mail.

«Это битва за цивилизацию, битва за человечество, и мы находимся на переднем крае, мы защищаем весь мир», — заявил Герцог.

Президент Израиля также назвал ХАМАС «самой страшной террористической группировкой в мире», сравнив ее с ИГИЛ (организация запрещена в России).

«Мы не можем больше жить бок о бок … просто не можем. Нам необходимо выкорчевать инфраструктуру террористов и выгнать их оттуда», — считает он.

7 октября силы движения ХАМАС объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», выпустив по израильской территории несколько тысяч ракет. В ответ министр национальной обороны Израиля Итамар Бен-Гвир ввел в стране чрезвычайное положение.

Позже Армия обороны Израиля заявила о начале собственной операции, которая получила название «Железные мечи». При этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху указал, что Израиль находится в состоянии войны.

Ранее президент Герцог отверг обвинения в адрес Израиля в военных преступлениях против Палестины.

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Война в Израиле
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