Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров рассказал об отношениях России и Северной Кореи

Лавров: отношения России и КНДР вышли на качественно новый уровень

close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, после проведения саммита между президентом РФ и председателем государственных дел Ким Чен Ыном в сентябре российская сторона может с уверенностью сказать, что отношения между Москвой и Пхеньяном вышли на качественно новый уровень.

До этого Лавров заявил, что Россия полностью поддерживает курс Пхеньяна на независимость и самостоятельный путь развития.

Глава МИД РФ находится с визитом в КНДР 18-19 октября. Российский борт приземлился в пхеньянском аэропорту в среду. Лаврова встречали около двух сотен граждан КНДР в национальных костюмах.

Давая характеристику своему визиту в КНДР, министр иностранных дел обратил внимание, что его поездка является возможностью обсудить все достигнутые договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий