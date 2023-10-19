Лавров рассказал об отношениях России и Северной Кореи

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, после проведения саммита между президентом РФ и председателем государственных дел Ким Чен Ыном в сентябре российская сторона может с уверенностью сказать, что отношения между Москвой и Пхеньяном вышли на качественно новый уровень.

До этого Лавров заявил, что Россия полностью поддерживает курс Пхеньяна на независимость и самостоятельный путь развития.

Глава МИД РФ находится с визитом в КНДР 18-19 октября. Российский борт приземлился в пхеньянском аэропорту в среду. Лаврова встречали около двух сотен граждан КНДР в национальных костюмах.

Давая характеристику своему визиту в КНДР, министр иностранных дел обратил внимание, что его поездка является возможностью обсудить все достигнутые договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».