Египет откроет КПП для отправки в Газу помощи

Президент США Джо Байден заявил, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси согласился открыть КПП «Рафах» для отправки до 20 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Газы. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Байден провел телефонный разговор с ас-Сиси.

По словам Байдена, президент Египта согласился открыть пункт, чтобы пропустить до 20 грузовиков гуманитарной помощи.

«Если ХАМАС конфискует их или не пропустит их <…>, то это прекратится. Потому что мы не станем отправлять гуманитарную помощь ХАМАС», — добавил Байден.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти Германии призывают как можно скорее обеспечить гуманитарный доступ в сектор Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.