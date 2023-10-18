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Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту

Парламенту Грузии не хватило голосов объявить импичмент президенту Зурабишвили

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imago images/SKATA via Reuters Connect

Парламент Грузии на голосовании днем в среду, 18 октября, не смог объявить импичмент президенту страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает ТАСС.

Для отстранения президента необходимо было набрать как минимум 100 голосов из 150. За импичмент проголосовали 86 депутатов, один высказался против.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» объявила о запуске процедуры импичмента Зурабишвили 1 сентября. Это решение она объяснила нарушением основного закона государства со стороны президента. По мнению «Грузинской мечты», таковым стоит считать начало европейского турне Зурабишвили без разрешения правительства.

16 октября Конституционный суд признал факт нарушения закона со стороны президента Грузии, дав зеленый свет для начала процедуры импичмента. Соответствующее решение поддержали шесть из девяти членов судебной инстанции. После этого процесс перешел в парламент.

В свою очередь Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку после запуска процедуры импичмента. Президент Грузии подчеркнула, что намерена и дальше бороться за европейское будущее своей страны и демократию.

Ранее в Евросоюзе рассказали о тратах на укрепление обороноспособности Грузии.

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