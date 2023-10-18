Нетаньяху назвал «войной другого рода» конфликт Израиля и ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что конфликт между его страной и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа будет трудным и долгим. Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с президентом США Джо Байденом, прибывшим в еврейское государство с визитом, передает ТАСС.

Обращаясь к американскому лидеру, Нетаньяху отметил, что израильское правительство, представители которого также были на встрече, «едино и решительно настроено на то, чтобы привести Израиль к победе». По его словам, «это будет война другого рода», поскольку ХАМАС является «врагом другого рода». Вместе с тем политик снова обвинил хамасовцев в использовании гражданского населения в секторе Газа в качестве живого щита.

Нетаньяху также указал, что Израиль будет продолжать работать над освобождением заложников, удерживаемых в секторе Газа, и будет и далее стремиться к минимизации потерь среди гражданского населения в палестинском анклаве.

Израильский премьер добавил, что «путь к победе будет долгим и трудным, но, объединившись вокруг общей цели, руководствуясь глубоким чувством справедливости и опираясь на несокрушимый дух наших солдат и нашего народа, Израиль одержит верх».

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.