Путин назвал смешными заявления о проигрыше России на Украине

Президент России Владимир Путин считает смешными заявления о том, что РФ «проигрывает войну» на Украине. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передает ТАСС.

Президент задал вопрос, если Россия проиграла, то зачем тогда США поставляют Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

По его словам, в таком случае Вашингтону нужно забрать их и другое вооружение назад, сесть «за блины» и приезжать «к нам на чаепитие».

«Если проиграна война, о чем мы говорим? Зачем ATACMS? Задайте им этот вопрос. Ну смешно», — добавил Путин.

Путин также заявил журналистам, что ракеты ATACMS не смогут кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Ранее газета The New York Times писала, что США отправили Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS, попросив Киев не использовать их по целям на территории России. 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска применяют ATACMS. До этого сообщалось, что поставки были совершены тайно, чтобы войска РФ не успели подготовиться.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».