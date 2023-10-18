Миллион палестинцев покинули свои дома в секторе Газа

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что свыше миллиона палестинцев покинули свои дома в секторе Газа после начала войны между Палестиной и Израилем. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что 352 тыс. внутренне перемещенных лиц нашли приют в школах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в центральной и южной частях сектора Газа, а еще 51 тыс. — в других приютах.

При этом, по данным управления, запасов продуктов в магазинах на территории сектора хватит не более чем на пять дней.

До этого МИД РФ сообщил, что свыше 1000 россиян оказались заблокированы в Газе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ливанское движение «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» против Израиля.