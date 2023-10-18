Глава Ирана прокомментировал обстрел больницы в Газе

Президент Ирана Эбрахим Раиси прокомментировал удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, назвав его военным преступлением. Соответствующую запись он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«Пламя американо-израильских бомб, сброшенных сегодня вечером на невинных палестинцев, проходящих лечение после травм в больнице Газы, вскоре поглотит сионистов. Молчание свободного человека недопустимо перед лицом такого военного преступления. Иран, скорбит, как часть исламской уммы», — заявил он.

До этого ливанское движение «Хезболла» объявило среду «днем гнева» против Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в ЦАХАЛ заявили об ответственности «Исламского джихада» (организация запрещена в России) за удар по больнице в Газе.