Журналисты кремлевского пула раскрыли необычную привычку Путина в поездках

Журналисты кремлевского пула РИА Новости обратили внимание на привычку президента России Владимира Путина не переводить свои наручные часы в поездках. Об этом сообщается в их Telegram-канале.

«В поездке Путин часы не переводит. Живет по московскому времени», — уточнили в сообщении.

Журналисты кремлевского пула опубликовали фото российского лидера, который сейчас находится с визитом в Китае. На снимке видно, что стрелки на часах президента показывают московское, а не пекинское время.

В июне Путин получил наручные часы в подарок от военного летчика Ильи Мельникова из 559-го бомбардировочного авиационного полка на встрече в Кремле. Президент обратился к молодым офицерам со словами напутствия.

17 сентября премьер-министр Таиланда Сеттха Тависин прибыл на встречу с Путиным в Пекине в розовых носках. По словам корреспондента кремлевского пула Дмитрия Смирнова, это «новая волна» в мировой политической моде.

Ранее стало известно, что Путин и председатель Си Цзиньпин проведут обмен мнениями по двусторонним отношениям и другим темам взаимного интереса.