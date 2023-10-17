Правящая партия Польши утратила большинство в парламенте

Правящая партия Польши Ярослава Качиньского «Право и справедливость» потеряла большинство в парламенте, теперь у оппозиции есть возможность сформировать правящую коалицию. Об этом свидетельствуют итоги парламентских выборов после обработки 100% бюллетеней, пишет ТАСС.

По результатам голосования партия «Право и справедливость» находится на первом месте, набрав 35,38% голосов. Оппозиционная «Гражданская коалиция» набрала 30,70%. «Третий путь» набрал 14,40%, а партия «Левые» — 8,61%.

Таким образом общий результат трех оппозиционных партий позволит получить большинство в парламенте Польши, что даст возможность претендовать на формирование правительства.

Накануне президент Польши Анджей Дуда прокомментировал прошедшие в стране парламентские выборы, назвав их «праздником демократии». Он отметил самую высокую явку за весь период независимости страны.

«Демократия в Польше стабильна, я этому очень рад. Я рад, что есть голос польского общества, какова его воля – эта воля будет у нас завтра. <…> Поздравляю новых депутатов и сенаторов, которые получат места в новом парламенте», — говорится в заявлении президента.

Ранее в США назвали одно из плачевных для Украины последствий выборов в Польше.