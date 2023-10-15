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В США назвали одно из плачевных для Украины последствий выборов в Польше

Fox News: Киев может потерять Варшаву как союзника после выборов

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Kacper Pempel/Reuters

Результаты парламентских выборов в Польше могут иметь негативные последствия для Украины, передает Fox News.

В публикации издания говорится, что в Польше обеспокоены расходами, отсутствием результатов на поле боя и тем, как это может отразиться на российско-украинском конфликте.

«Они тревожатся о том, сохранят ли США свое могущество», — пишут журналисты.

Некоторые эксперты считают, что правящая партия «Право и справедливость» не сможет получить абсолютного большинства на предстоящих выборах и, вероятно, войдет в коалицию с крайне правой «Конфедерацией», выступающей за прекращение поддержки Украины.

До этого другое американское издание 19fortyfive писало, что поддержка, которую Вооруженным силам Украины (ВСУ) оказывают западные страны, может ослабнуть после завершения выборов в парламент Польши.

Колумнист американского журнала Atlantic Петр Косицкий писал, что Украина лишилась поддержки двух своих главных европейских союзников — Польши и Словакии — из-за промахов украинских властей.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал причину ухудшения отношений государства с Польшей.

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