Результаты парламентских выборов в Польше могут иметь негативные последствия для Украины, передает Fox News.

В публикации издания говорится, что в Польше обеспокоены расходами, отсутствием результатов на поле боя и тем, как это может отразиться на российско-украинском конфликте.

«Они тревожатся о том, сохранят ли США свое могущество», — пишут журналисты.

Некоторые эксперты считают, что правящая партия «Право и справедливость» не сможет получить абсолютного большинства на предстоящих выборах и, вероятно, войдет в коалицию с крайне правой «Конфедерацией», выступающей за прекращение поддержки Украины.

До этого другое американское издание 19fortyfive писало, что поддержка, которую Вооруженным силам Украины (ВСУ) оказывают западные страны, может ослабнуть после завершения выборов в парламент Польши.

Колумнист американского журнала Atlantic Петр Косицкий писал, что Украина лишилась поддержки двух своих главных европейских союзников — Польши и Словакии — из-за промахов украинских властей.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал причину ухудшения отношений государства с Польшей.