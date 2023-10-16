Путин допустил перерастание палестино-израильского конфликта в региональную войну

Палестино-израильский конфликт может перерасти в региональную войну, заявил в беседе с лидерами стран Ближнего Востока президент РФ Владимир Путин.

Путин провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Палестины Махмудом Аббасом и президентом Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси, в ходе которых стороны выразили обеспокоенность обострившимся в Израиле конфликтом и углубляющимся в секторе Газа гуманитарным кризисом.

«Отмечалась и серьезная озабоченность вероятностью перерастания конфликта в региональную войну», — говорится в сообщении Кремля.

Путин подчеркнул неприемлемость любых форм насилия в отношении мирных граждан.

Лидеры восточных стран выразили общее мнение, что причиной эскалации является длительный застой в процессе ближневосточного урегулирования. Российский лидер вновь напомнил о необходимости справедливого решения палестинской проблемы на международно-правовой основе, которое предусматривало бы создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.

Утром 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.