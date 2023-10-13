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Конгрессмен США пришел в Капитолий в военной форме Израиля

Конгрессмен США Маст посетил Капитолий в израильской военной форме

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RepBrianMast/X

Член палаты представителей США, республиканец Брайан Маст прибыл на рабочее место в Капитолий в военной форме Израиля, которую получил во время прохождения службы в ЦАХАЛ. Таким образом он продемонстрировал поддержку еврейскому государству на фоне атак ХАМАС. Об этом сообщает The Hill.

«Как единственный член [палаты представителей], служивший как в армии США, так и в Армии обороны Израиля, я всегда буду на стороне Израиля», — приводит издание слова Маста, опубликованные в социальных сетях.

7 октября силы движения ХАМАС объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», выпустив по израильской территории несколько тысяч ракет. В ответ министр национальной обороны Израиля Итамар Бен-Гвир ввел в стране чрезвычайное положение.

Позже Армия обороны Израиля заявила о начале собственной операции, которая получила название «Железные мечи». При этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху указал, что Израиль находится в состоянии войны.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна обязательно вступится за Израиль в случае атаки на него со стороны других государств.

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