Путин рассказал, как Украина держалась в стороне в СНГ

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите Союза независимых государств (СНГ) в Бишкеке, заявил, что Украина никогда не ратифицировала документы СНГ. Его слова приводит РИА Новости.

«Украина никогда не ратифицировала это. Украина всегда старалась держаться в стороне», — отметил глава государства.

До этого Путин говорил, что Украина подписала основополагающий документ по содружеству, но не присоединилась к СНГ в полноценном формате и не участвовала в работе организации. По его словам, Киев изначально по сути дела уклонился от масштабного сотрудничества в рамках данного союза.

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина де-юре является страной-членом СНГ (Содружества независимых государств). Свои слова Песков объяснил тем, что страна не прекращала членство в СНГ.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».