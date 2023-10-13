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Песков заявил о вмешательстве США в отношения стран СНГ и России

Песков: США оказывают прямое давление на страны СНГ и Россию

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действиях Соединенных Штатов в отношении Союза независимых государств (СНГ) и России. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что эмиссары из Вашингтона оказывают прямое давление на страны СНГ, по его словам, это вмешательство в двусторонние отношения этих государств с Российской Федерацией.

13 октября президент России Владимир Путин, выступая на саммите Союза независимых государств (СНГ) в Бишкеке заявил, что Украина и Грузия, несмотря на то, что числились в формате СНГ, не работают в этом формате, а Молдавия утрачивает собственную идентичность.

Также Путин заявил, что странам СНГ стоит шире использовать национальные валюты во взаимных расчетах.

В саммите СНГ в Бишкеке участвуют президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал на мероприятие.

Ранее Лукашенко предупредил страны СНГ о непростых временах.

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