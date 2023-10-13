Президент России Владимир Путин призвал к созданию независимого государства Палестина. Заявление было сделано им на заседании Совета лидеров СНГ в Бишкеке. Об этом пишет ТАСС.

По словам российского лидера, целью сторон палестино-израильского конфликта должна стать «реализация ооновской формулы «двух государств», предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире и безопасности с Израилем».

Формула о создании двух государств на территории Палестины закреплена резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1947 года резолюцией № 181.

До этого Путин призвал воздерживаться от резких заявлений по палестинскому вопросу.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.