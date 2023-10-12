В Индии назвали атаку ХАМАС на Израиль террористическим актом

Официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи заявил, что Нью-Дели считает нападение ХАМАС на Израиль террористической атакой. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, мы очень ясно дали понять, что рассматриваем это [атаку ХАМАС] как террористический акт», — заявил он на брифинге.

Он также напомнил об «универсальном обязательстве соблюдать международное гуманитарное право» и глобальной ответственности в борьбе с терроризмом.

«Индия всегда выступала за возобновление прямых переговоров для создания независимого государства Палестины, живущего в мире с Израилем. Эта позиция остается неизменной», — подчеркнул Багчи.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Позже Биньямин Нетаньяху заявил, что военный ответ движению ХАМАС в секторе Газа «изменит лицо Ближнего Востока».

Ранее Нетаньяху призвал наказывать санкциями любую страну за контакты с ХАМАС.