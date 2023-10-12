Нетаньяху призвал наказывать санкциями любую страну за контакты с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который прибыл с визитом в Израиль на фоне обострения палестино-израильского конфликта, выразил мнение, что ни одна страна не должна контактировать с палестинским движением ХАМАС, а делающие это должны подвергнуться санкциям, передает ТАСС.

По его мнению, отношение к этой организации у мирового сообщества должно быть таким же, как к «Исламскому государству» (организация запрещена в России).

«Они должны быть изгнаны из сообщества наций. Ни один лидер не должен встречаться с ними, ни одна страна не должна давать им приют, и те, кто делает это, должны подвергнуться санкциям», — сказал Нетаньяху.

Израильский премьер назвал ХАМАС злом и подчеркнул, что Израиль одержит над ним верх.

«Впереди будет много трудных дней, но нет сомнений, что силы цивилизации победят», — добавил он.

До этого Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль «уничтожит» боевиков палестинского движения ХАМАС за применение насилия к израильтянам.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.