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В Израиле договорились сформировать чрезвычайное правительство

Нетаньяху и глава оппозиции договорились создать чрезвычайное правительство

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«Газета.Ru»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и председатель израильской оппозиционной партии «Государственный лагерь» Бенни Ганц договорились сформировать чрезвычайное правительство Израиля. Об этом сообщает газета Haaretz.

«Нетаньяху и Ганц договорились сформировать чрезвычайное правительство», — уточняется в публикации.

10 октября в Израиле главы коалиционных партий предложили создать чрезвычайное правительство. По данным государственной телерадиокорпорации Kan, которая ссылается на заявление партии Нетаньяху «Ликуд», парламентарии поручили премьер-министру страны сформировать «правительство народного единства». Решение приняли единогласно.

11 октября президент РФ Владимир Путин счел вопрос о создании палестинского государства «корнем всех проблем». Он подчеркнул, что Россия всегда выступала за исполнение решений Совета Безопасности ООН по этой проблеме. Глава государства обратил внимание, что поселенческая политика привела в конечном итоге к взрыву насилия.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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