Песков посоветовал россиянам в Израиле и Палестине самим обращаться к дипломатам

Гражданам РФ, которые в настоящее время находятся на территории Израиля и Палестины, стоит инициативно связываться с российскими дипломатами. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что россиянам стоит самостоятельно сообщать о своей ситуации представителям Москвы. Песков всецело приветствовал проявление подобной инициативы со стороны граждан.

«Конечно же, будет здорово, если наши граждане будут сами инициативно выходить на наши загранпредставительства», — указал пресс-секретарь главы государства.

Также в ходе мероприятия Песков уточнил, что Россия придерживается сбалансированного подхода к урегулированию палестино-израильского конфликта. По его словам, Москва продолжает поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта.

Как сообщили в Кремле, безопасность россиян остается главным приоритетом властей в текущей ситуации. Представитель президента РФ подчеркнул, что граждане страны есть и в Израиле, и в Палестине.

7 октября силы палестинского движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет в сторону Израиля, в то же время сообщив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир объявил в стране чрезвычайное положение.

Позже глава правительства страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль и Палестина находятся в состоянии войны. Тогда же израильская армия анонсировала собственную операцию «Железные мечи», начав обстреливать сектор Газа.

Ранее стало известно о планах президента Палестины Махмуда Аббаса провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.