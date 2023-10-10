В Палестине заявили о возможной роли РФ в конфликте с Израилем

Глава Палестинской национальной инициативы Мустафа Баргути заявил газете «Известия», что Россия может сыграть важную роль в качестве посредника в конфликте Израиля и Палестины, поскольку Москва никогда не шла на поводу у Запада.

По словам Баргути, позиция РФ остается нейтральной и взвешенной, а Ближний Восток в целом занимает важное значение в российской внешней политике.

«Заявления министра обороны Израиля о войне с «животными» лишь подпитывает настроения по дегуманизации палестинцев в целом», — сказал политик, указав на опасность широкомасштабной операции Израиля по этническим чисткам в Секторе Газа.

По мнению Баргути, в связи с этим может повториться сценарий трагедии 1948 года, только на этот раз переселение будет из Газы.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров и вице-премьер Ирака Мухаммед ас-Судани призвали прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта.

Президент России Владимир Путин на переговорах с ас-Судани также заявлял, что все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.