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В США предрекли окончание эпохи гегемонии Вашингтона из-за Израиля

Bloomberg: ХАМАС отправил Pax Americana в учебники истории

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Oded Balilty/AP

Обозреватель Bloomberg Хал Брэндс выразил мнение, что атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств окончания так называемого Pax Americana, гегемонии США и их союзников.

По мнению журналиста, эскалация конфликта в регионе является лишь одним из симптомов усугубляющегося кризиса глобальной безопасности. Брэндс напомнил, что всего несколько недель назад советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что сегодня в регионе «спокойнее, чем за последние два десятилетия».

«Наверняка он уже пожалел о сказанном и хотел бы забрать свои слова назад», — допустил обозреватель.

Брэндс отметил, что одним из характерных моментов современного мира является конец Pax Americana — эпохи, когда США и их союзники имели «решающий перевес».

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США пытаются монополизировать посреднические усилия по урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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