Власти Израиля поручили прекратить подачу воды в сектор Газа

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил на своей странице в соцсети X, что распорядился немедленно прекратить подачу воды в сектор Газа.
Он уточнил, что снабжение электричеством и топливом было прервано накануне, 8 октября.
Ранее сообщалось, что министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ полностью заблокировать сектор Газа.
7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.
Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».
Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.