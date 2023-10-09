Власти Израиля поручили прекратить подачу воды в сектор Газа

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил на своей странице в соцсети X, что распорядился немедленно прекратить подачу воды в сектор Газа.

Он уточнил, что снабжение электричеством и топливом было прервано накануне, 8 октября.

Ранее сообщалось, что министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ полностью заблокировать сектор Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.