В НАТО выразили обеспокоенность в связи с похищением граждан стран альянса в Израиле

НАТО «глубоко озабочена» похищением и истязанием граждан ее стран в ходе нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль. Об этом заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, передает ТАСС.

Джоанэ выразил уверенность в том, что страны – члены Североатлантического альянса обеспечат безопасность своих граждан.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.