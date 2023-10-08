Президент Израиля выступил за формирование правительства национального единства

Президент Израиля Ицхак Герцог выступил за формирование правительства национального единства в стране на время войны с ХАМАС. Об этом сообщает 13 канал.

«Наш путь к победе лежит только в решимости. <..> Не впадайте в иллюзии: впереди нас ждут трудные дни. Это время объединиться против врага и действовать как можно лучше», — подчеркнул он.

При этом он ответил, что ХАМАС действует с «нечеловеческой жестокостью», что выражается в отношении в гражданскому населению.

До этого премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.