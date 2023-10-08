В Европе сообщили, когда Израилю понадобится помощь НАТО

Израиль не нуждается в помощи США и НАТО, но если конфликт с Палестиной затянется стране понадобится помощь. Об этом ТАСС сообщил источник в Брюсселе.

«На данном этапе противостояния Армия обороны Израиля имеет все необходимые силы и средства, чтобы одержать военную победу. Поэтому сейчас Израиль не нуждается в экстренной помощи США и стран НАТО. Однако в случае эскалации конфликта, его затягивания и расширения его географии такая помощь может стать необходима», — сообщил источник в Брюсселе.

Он также отметил, что поддержка Израилю в случае необходимости будет оказываться не на уровне Североатлантического альянса, а отдельными членами НАТО.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.