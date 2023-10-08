В Совфеде рассказали о роли Турции в переговорах РФ и Украины

Власти Турции внесли свой вклад, дав России и Украине площадку для переговоров, заявил заместитель председателя комитета по международным делам Совфеда Андрей Климов, передает ТАСС. По его словам, речь идет о встречах в Стамбуле.

»Турция в свое время сыграла важную роль, предоставив площадку для российско-украинских контактов», — отметил Климов.

Он добавил, что российская сторона знает о планах на проведение в октябре в Турции переговоров по Украине. Климов подчеркнул, что это далеко не единственная подобная инициатива.

«Не надо особо акцентировать внимание на том, что, допустим, он планируется именно здесь [в Стамбуле]. Не только Турция высказывает предложения, как урегулировать конфликтную ситуацию. Есть предложения Китая, африканских стран. Но тут важно следующее: обсудить можно что угодно, но решить без России ничего нельзя», — заключил сенатор.

В начале октября СМИ сообщили о планах по организации в Турции международной встречи по урегулированию конфликта на Украине. Как отмечалось, диалог планируется на уровне советников глав государств и не предполагает участия России. При этом на переговорах, вероятно, будет присутствовать представители США.

Ранее Украине предрекли вынужденный компромисс с Россией из-за проблем с Западом.