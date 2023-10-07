В ХАМАС назвали битву с Израилем началом освобождения Палестины

Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение ведет боевые действия с Израилем, которые стали началом освобождения палестинских земель. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ведем бой — бой, который является началом освобождения нашей святыни (Иерусалима. — «Газета.Ru»), наших территорий, нашего народа и наших заключенных из тюрем израильских оккупантов», — сказал Хания.

7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее иранские депутаты поддержали военную операцию «Наводнение Аль-Аксы» палестинского движения ХАМАС в отношении Израиля.