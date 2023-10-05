Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил, что примет участие в саммите в Гранаде

Reuters: Зеленский прибыл в испанскую Гранаду для участия в саммите ЕС

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Испанию для участия в саммите Европейского политического сообщества в Гранаде, сообщает Reuters.

В Telegram-канале украинского лидера сказано, что Украина вместе с другими странами Европейского содружества участвует в саммите ради безопасности и стабильности на континенте.

Он добавил, что ожидаются работа в общих форматах и ​​важные двусторонние встречи.

«Ключевое для нас, особенно перед зимой, – усиление ПВО, и уже есть основа для новых договоренностей с партнерами. Готовимся их подтвердить и реализовать», — написал Зеленский.

До этого испанское издание Rebelion писало, что Зеленский осознал, что все большее число стран не готово поддерживать Киев в конфликте с Москвой.

4 октября были названы итоги заседания Совета Украина — НАТО.

Ранее сообщалось, что глава военного комитета НАТО Бауэр ожидает рост инвестиций в системы ПВО Украины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий