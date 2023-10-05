Зеленский заявил, что примет участие в саммите в Гранаде

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Испанию для участия в саммите Европейского политического сообщества в Гранаде, сообщает Reuters.

В Telegram-канале украинского лидера сказано, что Украина вместе с другими странами Европейского содружества участвует в саммите ради безопасности и стабильности на континенте.

Он добавил, что ожидаются работа в общих форматах и ​​важные двусторонние встречи.

«Ключевое для нас, особенно перед зимой, – усиление ПВО, и уже есть основа для новых договоренностей с партнерами. Готовимся их подтвердить и реализовать», — написал Зеленский.

До этого испанское издание Rebelion писало, что Зеленский осознал, что все большее число стран не готово поддерживать Киев в конфликте с Москвой.

4 октября были названы итоги заседания Совета Украина — НАТО.

Ранее сообщалось, что глава военного комитета НАТО Бауэр ожидает рост инвестиций в системы ПВО Украины.