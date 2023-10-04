В Евросовете призвали не бояться вступления Украины в ЕС

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал страны Европейского союза (ЕС) не бояться вступления Украины в организацию из-за опасений за единую сельскохозяйственную политику и финансирование других стран объединения. Об этом он заявил в интервью изданию Express.

«Даже если речь идет о такой большой стране, давайте не будем бояться вступления Украины. Финансировать ее восстановление в будущем надо будет в любом случае. Если она войдет в общеевропейский рынок, то позитивная динамика позволит модернизировать ее быстрее и с меньшими затратами…» — заявил Мишель.

Он подчеркнул, что все согласны с тем, что Евросоюз нужно сделать не просто больше, но и эффективнее. Также Мишель призвал готовиться к дискуссии о том, что необходимо предпринять для расширения организации.

Ранее Financial Times со ссылкой на проект бюджета ЕС, рассчитанный на семь лет с учетом вступления новых членов сообщала, что Украина получит €186 млрд после вступления в Европейский союз. При этом присоединение к ЕС Украины, Молдавии, Грузии и шести западно-балканских государств обойдется союзу в €256,8 млрд.

Страны-члены, которые уже в Евросоюзе, из-за вступления новых государств столкнутся с сокращением субсидий фермерам примерно на одну пятую, в то время как бюджет ЕС увеличится на 21% — до €1,47 трлн. Это примерно 1,4% валового национального дохода 36 стран.

До этого Мишель заявил, что Украина сможет вступить в Европейский союз в 2030 году после выполнения «домашнего задания».

Он пояснил, что для вступления Украины в ЕС Киеву необходимо проводить реформы, бороться с коррупцией и соблюсти все правовые условия. При этом Мишель призвал Украину «не терять времени» и помнить, что некоторые балканские страны ожидают вступления в объединение уже на протяжении 20 лет.

Ранее Медведев оценил желание Евросоюза принять Украину в содружество до 2030 года.