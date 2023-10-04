Политики из стран Европейского союза (ЕС) не исключают вступления Украины в региональное содружество к 2030 году, что свидетельствует об их вере в способность «нынешнего бандеровского государства» просуществовать до этого момента. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Таким образом он прокомментировал недавнее интервью главы Европейского совета Шарля Мишеля для немецкого журнала Der Spiegel. В ходе беседы с журналистами представитель организации отметил, что в случае выполнения всех условий Киев может стать членом ЕС к концу текущего десятилетия. При этом собеседник издания пообещал продолжать работу в данном направлении, даже если выполнить эту задачу будет непросто.

«Глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году. Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени», — подчеркнул Медведев, назвав данный факт «приятной новостью» для киевских властей.

4 октября британская газета Financial Times сообщила, что после вступления в региональное содружество Украина получит €186 млрд. По данным издания, соответствующий пункт внесен в проект бюджета Евросоюза, рассчитанный на семь лет и разработанный с учетом возможного расширения состава организации.

В материале было указано, что присоединение к организации Киева и еще восьми государств обойдется ЕС в €256,8 млрд. В том числе речь идет о вступлении Молдавии и Грузии, а также еще шести стран Западных Балкан.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили о заинтересованности европейских государств в «ядерной Украине».