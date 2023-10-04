В Совфеде заявили, что поддержка Украины может разрушить политическую карьеру в США

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что поддержка Украины может разрушить политическую карьеру в Соединенных Штатах. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, за лето отношение к помощи Украине в США «заметно изменилось». Если раньше против поддержки Киева выступали «15-20 конгрессменов, то теперь их уже около сотни».

Как отмечает парламентарий, «громкая отставка» спикера палаты представителей Кевина Маккарти из-за «тайной сделки» с главой государства Джо Байденом о продолжении финансирования Украины — убедительное подтверждение новой тенденции.

«Казус Маккарти показал, что парадоксальным образом поддержка Украины может обрушить политическую карьеру», — написал Пушков.

До этого, по данным результатов голосования конгресса США, стало известно, что республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния) смещен с поста спикера палаты представителей американского сената.

До этого кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами заявил, что цель отстранения спикера палаты представителей США Кевина Маккарти от должности заключалась в том, чтобы посеять хаос. Он поприветствовал это решение, отметив, что «хаос не так уж и плох».

Ранее стало известно, что в США выдвинут Трампа на должность спикера палаты представителей.