В США выдвинут Трампа на должность спикера палаты представителей

Член палаты представителей США, республиканец от Техаса Трой Нелс заявил, что подаст документы для выдвижения экс-президента Дональда Трампа на должность следующего спикера палаты представителей США. Об этом пишет The Hill.

«На этой неделе, когда палата представителей США вновь соберется, моим первым делом будет выдвижение кандидатуры Дональда Трампа на пост спикера палаты представителей США», — заявил парламентарий.

Нелс отметил, что Трамп был величайшим президентом в его жизни и доказал, «что ставит Америку на первое место, он сделает палату представителей снова великой».

Ранее временным спикером палаты представителей конгресса США был назначен республиканец, представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

В рамках своего выступления Макгенри подчеркнул, что «должность спикера стала вакантной в соответствии с принятием резолюции 757 палаты представителей».

Он также подчеркнул, что «прежде, чем приступить к выборам нового спикера, было бы разумно сперва уйти на перерыв для проведения соответствующих совещаний и конференций и обсуждения дальнейшего пути».

До этого, по данным результатов голосования конгресса США, стало известно, что республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния) смещен с поста спикера палаты представителей американского сената.

Ранее кандидат в президенты США назвал цель отстранения спикера Маккарти.