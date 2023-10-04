Кандидат в президенты США назвал цель отстранения спикера Маккарти

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами заявил, что цель отстранения спикера палаты представителей США Кевина Маккарти от должности заключалась в том, чтобы посеять хаос. Он поприветствовал это решение, отметив, что «хаос не так уж и плох». Его слова приводит The Hill.

«Цель отстранения спикера палаты представителей заключалась в том, чтобы посеять хаос. Это то, что говорят критики Мэтта Гетца и всех остальных… Так был ли смысл сеять хаос? Да, был…» — заявил Рамасвами в видеообращении.

Кандидат на должность главы государства отметил, что «временами небольшой хаос не так уж и плох».

До этого, по данным результатов голосования конгресса США, стало известно, что республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния) смещен с поста спикера палаты представителей американского сената.

3 октября спикер палаты представителей конгресса США заявлял, что не собирается сотрудничать с демократами в обмен на их голоса, чтобы сохранить должность.

Ранее Маккарти заявил, что не намерен добиваться переизбрания спикером палаты представителей США.