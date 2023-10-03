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Индия потребовала от Канады вывезти из страны своих дипломатов после скандала с сикхом

FT: Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов к 10 октября

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Sean Kilpatrick/Global Look Press

Индия потребовала от Канады вывезти к 10 октября около 40 дипломатов со своей территории. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Один из источников газеты сообщил, что Нью-Дели пригрозил лишить дипломатического иммунитета дипломатов, которые останутся в стране после этой даты. В настоящее время в Индии находятся 62 дипломата, власти страны попросили Оттаву сократить это число на 41 человека.

Напряженность между Канадой и Индией возросла после того, как Оттава обвинила Нью-Дели в организации покушения на лидера сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара на территории Суррея в Британской Колумбии. Покушение 18 июня завершилось устранением Ниджара при посещении храма двумя автоматчиками в масках.

Вскоре после обвинений канадской стороны был выслан высокопоставленный индийский дипломат, который, по данным СМИ, имел отношение к внешней разведке Индии.

В ответ на высылку своего дипломата власти Индии выслали высокопоставленного канадского дипломата.

Ранее Индия и Канада приостановили торговые переговоры.

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