На Украине рассказали о ситуации с предложением НАТО отказаться от территорий

Партнеры стран Запада официально не предлагали Украине отказаться от территорий в обмен на членство в Североатлантическом альянсе или на что-либо еще, пояснил заместитель министра иностранных дел страны Евгений Перебейнис. Об этом сообщил канал «Мы — Украина».

«Я могу подтвердить, что никаких официальных предложений ни со стороны НАТО, ни со стороны каких-либо других наших западных партнеров по отказу Украины от территорий в обмен на какие-либо другие шаги не было», — пояснил Перебейнис.

Других комментариев по ситуации с украинскими территориями и планами НАТО замминистра МИД Украины не привел.

До этого Столтенберг подчеркивал, что Польша и Словакия будут поддерживать Украину вопреки разногласиям.

Также Столтенберг не исключал, что капитуляция Украины приведет к оккупации, а не к миру. По его словам, в альянсе поддерживают формулу мира украинского лидера.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.