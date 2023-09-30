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Противник НАТО сжег куклу с лицом Эрдогана в Швеции

Aftonbladet: антинатовец сжег куклу Эрдогана перед посольством Турции в Швеции

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Umit Bektas/Reuters

Житель Швеции Лукас Лундквист, выступающий против вступления своей страны в НАТО, провел перед посольством Турции в Стокгольме демонстрацию с сожжением куклы с лицом президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

Акция была приурочена к началу 1 октября работы парламента Турции, который обещал в скором времени ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

Отмечается, что полиция Стокгольма дала Лундквисту разрешение на проведение демонстрации.

МИД Турции осудил власти Швеции за то, что дали разрешение на манифестацию, подчеркнув, что турецкие граждане ожидают от североевропейской страны недопущения в будущем акций, которые систематически оскорбляют их лидеров, «равно как и продолжающейся террористической пропаганды».

Для одобрения вступления Швеции в Североатлантический альянс Турция, в частности, требует, чтобы власти этой страны на практике исполняли обновленный закон о противодействии терроризму и не допускали подобные инциденты.

Протоколы о вступлении Швеции в НАТО пока не ратифицировали только Турция и Венгрия.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.

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