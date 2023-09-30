Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германии уверены, что Евросоюз сможет помочь Украине и без США

Председатель Бундестага Штрак-Циммерман: ЕС может оказывать помощь Киеву без США

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) в интервью медиагруппе Funke выразила уверенность, что Европейский союз сможет оказывать помощь Украине даже в случае ее прекращения со стороны США после президентских выборов, которые пройдут в Америке в 2024 году.

«Если каждая страна Евросоюза будет участвовать, да сможет», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Штрак-Циммерман подчеркнула, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Депутат также сдержанного отреагировала на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который ранее призывал довести расходы на оборону до уровня времен холодной войны, то есть до 3-4% национального ВВП.

«Сложно сравнивать времена холодной войны с сегодняшним временем», — указала она.

До этого сообщалось, что некоторые члены Республиканской партии в сенате США намереваются провести обширный пакет помощи Украине на 2024 год в размере $60-80 млрд.

Ранее в НАТО признали, что запросы Киева по вооружению превышают возможности альянса.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях