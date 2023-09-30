В Германии уверены, что Евросоюз сможет помочь Украине и без США

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) в интервью медиагруппе Funke выразила уверенность, что Европейский союз сможет оказывать помощь Украине даже в случае ее прекращения со стороны США после президентских выборов, которые пройдут в Америке в 2024 году.

«Если каждая страна Евросоюза будет участвовать, да сможет», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Штрак-Циммерман подчеркнула, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Депутат также сдержанного отреагировала на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который ранее призывал довести расходы на оборону до уровня времен холодной войны, то есть до 3-4% национального ВВП.

«Сложно сравнивать времена холодной войны с сегодняшним временем», — указала она.

До этого сообщалось, что некоторые члены Республиканской партии в сенате США намереваются провести обширный пакет помощи Украине на 2024 год в размере $60-80 млрд.

Ранее в НАТО признали, что запросы Киева по вооружению превышают возможности альянса.