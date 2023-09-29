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Путин встретился с участниками сражения в районе Урожайного

Путин встретился с участниками СВО, отличившимися в бою около Урожайного в ДНР

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с участниками специальной военной операции (СВО), которые отличились в бою около донецкого поселка Урожайное и были удостоены государственных наград. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно полученной информации, в мероприятии приняли участие рядовые Иван Калашников и Вячеслав Тарасов. Также в резиденцию главы государства пригласили ефрейтора Алексея Ивливева и старшего сержанта Виктора Хамаганова.

25 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что министр обороны страны Сергей Шойгу доложил российскому лидеру «о геройском бое» с участием упомянутых военнослужащих в районе поселка Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР). Более того, Иван Калашников был представлен к званию Героя России.

По данным Министерства обороны РФ, ранее пять российских солдат из 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады сдержали натиск бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Урожайного. При этом основной накал боя пришелся на заместителя командира взвода Калашникова, который оказался на самом виду у украинских солдат.

Российский военный вел постоянный прицельный огонь по отряду ВСУ, а двое его товарищей обстреливали украинских бойцов с флангов из блиндажей. Как уточнили в оборонном ведомстве, двое солдат ВС РФ в ходе сражения получили ранения.

Ранее Минобороны России сообщило об отражении атак украинских войск на трех направлениях в зоне СВО.

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Операция на Украине
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