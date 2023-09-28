Евросоюз намерен увеличить оборонный потенциал для борьбы с РФ

Европейский союз планирует увеличить свой оборонный потенциал для противостояния с Россией, пишет газета Politico со ссылкой на проект декларации предстоящего саммита организации в Испании.

«ЕС намерен наращивать свой оборонный потенциал, чтобы противостоять России в условиях угрожающей глобальной обстановки», — следует из декларации.

Как пишет Politico, в документе утверждается, что Европейский союз планирует развивать технологическую и промышленную базу в странах организации в том числе за счет увеличения инвестиций.

ЕС также планирует провести подготовку для дальнейшего расширения, которое укрепит «европейский суверенитет и станет геостратегической инвестицией в мир, безопасность, стабильность и процветание на нашем континенте», говорится в тексте.

До этого постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит сообщала, что НАТО планирует увеличить производство боеприпасов для Украины и других членов организации, которые передали значительную часть собственного вооружения Киеву.

«Итак, в НАТО начали работу в рамках того, что мы называем планом действий по оборонному производству, сосредотачиваясь на дефиците боеприпасов как для украинцев, так и для некоторых членов НАТО, которые оказывали помощь Украине, что привело к собственному дефициту», — заявила Смит.

Ранее в ЕК рассказали о поставках миллиона боеприпасов Украине.