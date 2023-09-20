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В ЕК рассказали о поставках миллиона боеприпасов Украине

Фон дер Ляйен: ЕС поставит обещанный ВСУ миллион боеприпасов к февралю 2024 года

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Yves Herman/Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен уверена в том, что Европейский союз (ЕС) поставит обещанный Украине миллион боеприпасов к февралю 2024 года. По ее словам, Европа «очень сильно» наращивает промышленность и военно-промышленную базу для достижения цели. Об она заявила в интервью Bloomberg.

«Да, я уверена в этом. Мы очень сильно наращиваем промышленность, военно-промышленную базу. Этому уделяется большое внимание. Мы делаем все, что в наших силах…» — заявила фон дер Ляйен.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур на неформальной встрече глав ведомств стран Европейского союза в Толедо заявил, что Украина получила от организации только 226 тыс. боеприпасов из миллиона обещанных, отметив, что поставки двигаются медленно.

Он подчеркнул, что для реализации программы «многое еще предстоит сделать». В частности, помимо наращивания мощностей, необходима переработка старых патронов и закупка снарядов в третьих странах.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщал, что ЕС не смог разблокировать очередной транш из Европейского фонда мира для Украины.

Ранее китайский журналист Чэнь Вэйхуа назвал фон дер Ляйен американским пуделем.

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