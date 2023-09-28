В Польше не воспринимают всерьез заявления Украины о жалобе в ВТО

Министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телус заявил, что не воспринимает всерьез заявления замминистра экономики, торгового представителя Украины Тараса Качки по поводу зернового скандала и жалобы в ВТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если… Что значит если? ...Это я тоже могу сказать, хотя я так не говорю, что, если Украина не откажется (от иска в ВТО. – «Газета.Ru»), то мы не сядем за стол переговоров. Видно, что это политическая слабость этого человека, потому что мы должны говорить о будущем и пытаться найти решения», — заявил Телус.

Он подчеркнул, что «уже перестает воспринимать всерьез» слова Качки.

Министр обвинил его в том, что своими заявлениями он «служит только олигархам». Слова представителя Киева вредят украинцам, живущим в Польше, а также настоящим фермерам, считает Телус.

15 сентября руководство ЕС приняло решение снять запрет на импорт украинского зерна в страны регионального содружества. В то же время Брюссель потребовал от Киева принять меры и разработать план действий, касающийся контроля за вывозом продукции.

Несмотря на это, ряд государств посчитали такие меры недостаточными и самостоятельно продлили эмбарго на поставки украинского зерна. В их числе оказались Польша, Венгрия и Словакия. Впоследствии из-за данного решения киевские власти направили в ВТО иски против указанных стран.

Позже заместитель главы украинского Минэкономики Тарас Качка заявил, что Украина отзовет иски во Всемирную торговую организацию против трех государств Европейского союза лишь при условии, если получит гарантии отсутствия ограничений на экспорт зерна.

Ранее эксперт оценил шансы иска Киева в ВТО против трех стран Евросоюза.